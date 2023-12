Basket dr1. Il derby al Reggiolo. Nubilaria a fondo

Il derby di DR1 è appannaggio della Pallacanestro Reggiolo (14), che si impone 61-43 sul campo di un Nubilaria (6) privo di Petrolini e in grande difficoltà: nelle fila ospiti spicca la prova dell’esperto totem Ciavolella, che chiude a quota 28 punti, mentre nei novellaresi non bastano i 12 di Pizzetti e gli 11 di Gandolfini. Successo lontano da casa anche per il Basketreggio (8), che doma 68-60 la resistenza della Benedetto 1964 Cento (8) e aggancia gli estensi in graduatoria: decisivo, spezzando l’equilibrio, l’ultimo quarto, con Kocvara, autore di 27 punti, indiscusso protagonista. Nel posticipo, infine, l’iCare Cavriago (4) gioca alla pari prima di arrendersi 89-77 alla quotata Scuola Pallacanestro Vignola (16), che costringe gli uomini di Bellezza a rimanere in coda al raggruppamento; rinviata Veni Basket (12)-Basket Jolly (12).