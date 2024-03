Basket dr1. Il Jolly esulta: espugnato Reggiolo

Va al Basket Jolly (22) il derby di DR1. La formazione di coach Gibertoni passa a Reggiolo (20) trascinata dal solito Costoli, e centra la terza vittoria di fila, mentre dall’altra parte non bastano 3 uomini in doppia cifra. Stop esterno per il Basketreggio (16), che cade a Bologna contro i Giardini Margherita (30).

Reggiolo-Jolly 60-74

Reggiolo: Neri 12, Gaudenzi 7, Pasini 13, Ciavolella 10, Galeotti G. 0, Benatti 5, Biello 0, Galeotti R. 3, Brioni 2, Verzellesi 8. All. Bosi.

Jolly: Moscatelli, Costoli 25, Manini 12, Foroni F., Braglia, Marino T. 2, Azzali 7, Canovi 7, Riccò 10, Gabbi 4, Bertoni 2, Piccinini 5. All. Gibertoni.

Parziali: 12-22, 28-34, 46-51.

Giardini-Basketreggio 79-68

Basketreggio: Bertolini 14, Ferrari, Pighini 1, Bacci, Borghi 11, Castagnetti ne, Generali 5, Morelli, Riccò, Zecchetti 13, Fall 14, Giudici 10. All. Zagni.

Parziali: 21-18, 42-32, 52-46.