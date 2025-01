Basket dr1. Il Jolly sbanca in volata il campo di Reggiolo

Seconda vittoria esterna di fila per il Basket Jolly (22), che sbanca in volata Reggiolo (10) nell’anticipo di Divisione Regionale 1, rifilando la sesta sconfitta consecutiva ai padroni di casa. Gara equilibrata, quella del PalaMagnani, con gli uomini di Alessandro Freddi (foto) che fanno ben sperare il pubblico amico andando avanti di 5 lunghezze alla pausa: gli ospiti, tuttavia, si riprendono e sono avanti di una lunghezza al 30’, poi è Gabbi (13 punti, secondo miglior realizzatore dei suoi dopo i 18 di Bovio) a mettere la tripla del definitivo 60-58, dopo che Pasini, dall’altra parte del campo, non aveva trovato il canestro del kappao.

Oggi alle 18 difficile trasferta per Correggio (8), fanalino di coda del torneo: in programma c’è il match con la Vis Persiceto (18).

Serie C. Posticipo domenicale per la Pallacanestro Novellara (6), impegnata alle 18,30 sul sempre ostico campo del CVD Casalecchio (12): i biancorossi di coach Bertani vanno a caccia della terza vittoria consecutiva, per dimostrare che la sosta natalizia non ne ha rallentato il buon momento e per provare ad allontanarsi in maniera netta dai bassifondi della graduatoria.