Basket DR1. Impresa Asciano. Male Monteroni. Acuto Poggibonsi

Grande vittoria esterna per la Advinser Asciano nella giornata numero 11 del girone di andata di Divisione Regionale 1. I ragazzi di coach Totaro passano a Grosseto sul parquet della seconda forza del campionato per 63-73 (Losigo R 7, Losigo L 2, Monnecchi 8, Gazzei 5, Becatti 7, Falcai 9, Falchi L 6, Chierchini 9, Falchi R 20, Casini, Mini, Ciacci). Ottima la prova della formazione delle crete che conquista 2 punti pesantissimi su un campo molto difficile imponendo il proprio gioco e fornendo una prestazione di sostanza e qualità.

Sfiora solamente la vittoria la Parmolaia Maginot che cade a Montespertoli con il punteggio di 69-64 (Ciacci 2, Bianciardi 5, Giovenali 6, Falchi 28, Bartelloni 6, Delfino, Iannoni, Caldarelli 2, Vegni 2, Cini 9, Chellini 4). Partita sempre sul filo dell’equilibrio che i giovani virtussini tengono aperta fino alla fine quando la maggiore esperienza dei locali fa la differenza consentendo ai fiorentini di conquistare la posta in palio.

Brutto ko casalingo per la Simus Monteroni che nelle ultime settimane non riesce più a vincere. La compagine di coach Rossi cede alla Laurenziana Firenze per 74-78 (Caniglia 13, Banchero 3, Perinti, Starnini 6, Santini 12, Manetti 11, Brocco, Tognazzi 6, Milano 8, Piattelli 10, Bovo 5). Anche in questo caso partita molto equilibrata dove a spuntarla sono però i fiorentini nei minuti finali.

Successo casalingo invece per la Nesi group Poggibonsi. La formazione di coach Franceschini riscatta la sconfitta nel derby ad Asciano della settimana scorsa battendo la Sestese 72-59 al termine di un match condotto per lunghi tratti. Nell’ultima gara di giornata non riesce il colpaccio esterno al Valdelsa Basket. La compagine di coach Lanza perde sul difficile parquet del Galli San Giovanni per 76-68 interrompendo la striscia di risultati positivi.