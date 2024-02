Basket dr1. Jolly-Nubilaria: che derby stasera in via Primo Maggio

Tre anticipi aprono la prima di ritorno di DR1. Alle 21 a Sesso il Basketreggio (8) vuole interrompere una serie negativa che dura da 3 gare ospitando la Scuola Pallacanestro Vignola (20), 3ª della classe, che ha nella guardia Cappelli (20 di media) il punto di riferimento in attacco; alle 21,30 in via Primo Maggio derby tra Basket Jolly (16) e Nubilaria (8): la classifica dice che favoriti sono i locali, anche se non vivono il miglior momento stagionale, ma attenzione ai propositi di risalita dei novellaresi, che nell’ultimo turno hanno sfiorato il blitz sul campo del Voltone. Sempre alle 21,30 trasferta bolognese per il fanalino iCare Cavriago (4), che dopo 7 ko di fila prova a riprendersi sul campo degli Stars Basket (18).

DR2. Dopo la vittoria del Gelso (8) su Gualtieri (6) nell’anticipo per 75-47, la capolista Torre (24) riceve alle 21,15 l’LG Castelnovo Monti (12), mentre alla stessa ora è spareggio per la seconda piazza tra Luzzara (22) e Sampolese (22); la Saturno Guastalla (16), che ha ufficializzato il ritorno di Colla, gioca alle 21,30 a Bagnolo con la Heron (16), mentre Correggio (12) e Campagnola (12) ricevono, rispettivamente Gazze Canossa (22) e Bibbianese (10). Nel girone A Sant’Ilario (8) gioca alle 21,30 in casa con la Valtarese (10), mentre nel C Castellarano (12) fa visita all’Antal Pallavicini (22).