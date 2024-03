Basket DR1. La Nesi Poggibonsi pensa in grande. Gioia Franceschini

Prosegue il momento molto positivo per la Paolo Nesi Poggibonsi Basket che domenica scorsa ha violato il parquet della capolista Asciano, imbattuta in casa fino a quel momento. Due punti che hanno permesso ai ragazzi di Franceschini di accorciare proprio sulla prima della classe, adesso a +4 sul terzetto composto di giallorossi con Certaldo e Monteroni. "Faccio i complimenti ai ragazzi per come hanno interpretato la partita – ha detto coach Franceschini -. Avevo chiesto loro di avere il giusto e di avere coscienza di quello che dovevamo fare e devo dire che sono stati perfetti soprattutto nel primo tempo. Sono 2 punti importanti perché siamo gli unici ad aver vinto su questo campo e al di là del valore per la classifica, questa vittoria ci serve per il nostro percorso di crescita. E’ stata una bella partita, in una cornice di pubblico molto bella e con un ambiente caldo e corretto". Domenica Del Cucina e compagni attendono al Bernino il Cus Siena. Palla a due alle 18,30.