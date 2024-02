Basket dr1. La Nubilaria si illude ma poi china la testa. Adesso è ultima

Sconfitta in volata nella 4ª di ritorno per la Pallacanestro Reggiolo (18), che cade 81-80 a Vignola (22) e non riesce a chiudere la striscia negativa: nella squadra di coach Andrea Bosi (foto), che gioca ad armi pari con gli avversari, non bastano i 24 punti di Neri e i 22 di Gaudenzi, oltre ai 17 sotto i tabelloni del totem Ciavolella. Nel derby la spunta il Basketreggio (14), che passa 68-61 sul parquet del Nubilaria (8) dopo esser stato sotto di 11 lunghezze all’intervallo: sugli scudi Brogio (24) e Kocvara (20), mentre tra i padroni di casa si registrano i 14 di Gandellini e i 12 di Petrolini. Con questo risultato il Nubilaria e’ ultimo, visto che l’iCare Cavriago (8) passa 81-72 a Cento sul campo della Benedetto 1964 (12) e opera l’aggancio, con Minardi (18) e Branchini (14) sugli scudi; stop all’overtime per il Basket Jolly (18): la trasferta bolognese sul campo dei Giardini Margherita (26) si chiude 82-74 per i felsinei, nonostante i 17 punti di Costoli ed i 13 a testa di Manini e Bertoni.