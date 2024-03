Basket dr1. La Torre espugna Bagnolo e torna leader solitaria. Vittoria a sorpresa della Bibbianese

La Torre (36) espugna Bagnolo, superando 64-53 la Heron (22) con un break nel finale e riprende la corsa al vertice del campionato di Divisione Regionale 2, trascinata dai 16 punti di Davoli e dai 14 di Magliani; i cittadini tornano primi in solitaria sfruttando il kappao delle Gazze Canossa (34) nel match ad alta quota con la Sampolese (34): quest’ultima sfrutta i 21 punti di Fontanesi per dominare la scena nella ripresa e chiudere sul 72-56 in suo favore, dopo che i primi 20’ erano terminati in parità.

Successo casalingo per Luzzara (32), che regola 70-60 il Gelso (14) con 17 di Magnanini e 15 di Carpi, dopo che gli ospiti erano stati avanti grazie ad un ottimo terzo quarto e ai 20 di Benevelli; continua a volare la Saturno Guastalla (30), che con 27 punti di Freddi e 22 di Colla demolisce 81-53 la Go Basket (14). Vittoria a sorpresa per la Bibbianese (16), che travolge 91-67 l’LG Castelnovo Monti (22), mentre Correggio (18) non lascia scampo al fanalino Arbor (0), con un 97-72 che non ammette repliche. Campagnola (26), infine, fa suo il match con Gualtieri, battendo le Aquile (8) 81-64 con 20 punti di Ligabue e 18 di Pietri.

Negli altri gironi, stop interno all’overtime per Sant’Ilario (14), battuta 103-94 dal Parma Basket Project (26); prosegue la propria caduta libera Castellarano (14), che perde 66-44 a Savignano (26).