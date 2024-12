Basket DR1. L’Asciano trionfa in quel di Campi. Valdelsa sconfitta

Non fallisce l’appuntamento con la vittoria la Advinser Asciano. Nell’ultimo turno del 2024 la formazione di coach Totaro si impone agevolmente sul parquet della Union Campi con il punteggio di 49-80 (Losigo R 20, Losigo L 2, Monnecchi 8, Gazzei 2, Becatti 10, Falcai 2, Falchi L 5, Chierchini 14, Falchi R 12, Casini, Ciacci 5). Chiusura col botto per la formazione delle crete che si congeda nel migliore dei modi da una annata piena di successi con una netta affermazione in una partita mai in discussione. Sorprendente ko esterno invece per un lanciato Valdelsa Basket che interrompe la sua corsa sul più bello. Al PalaFilarete contro il fanalino di coda del girone Jokers Legnaia i biancorossi di coach Lanza perdono 73-62. Prestazione opaca per i valdelsani che chiudono comunque il 2024 nelle zone alte della classifica. Nella giornata di oggi si disputano le gare delle altre formazioni senesi.