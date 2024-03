Basket dr1. L’Icare Cavriago sfida il Veni. Gara sulla carta molto in salita

Trasferta bolognese per l’Icare Cavriago (12), che alle 21,30 chiude a Castello d’Argile contro il Veni Basket (26) la 9ª giornata di ritorno. Al cospetto della squadra da Castriota gli ospiti vanno a caccia della seconda vittoria di fila per provare ad agganciare la terzultima piazza, occupata dalla Benedetto 1964 Cento; per farlo dovranno superare un avversario che in casa viaggia con un ruolino di 8 vittorie e 3 sconfitte, oltre a concedere solo 64,8 punti di media alle rivali. Gli uomini di Bellezza, in particolare, dovranno fare attenzione alla guardia Fabbri e all’ala Bulgarelli, rispettivamente autori di 17,4 e 14,7 punti ad allacciata di scarpe.