Basket DR1. L’ora dei play-off. Per l’Asciano ostacolo Maginot

In Divisione Regionale 1, terminata la prima fase regolare, è tempo di playoff. Una post season molto interessante e ricca di incroci tra squadre senesi. La Advinser Asciano, prima della classe al termine della fase regolare, affronta domani pomeriggio alle 18;30 al PalaGrandi la Parmolaia Maginot, ottava al termine del campionato. Pronostico dalla parte degli ascianesi anche se la formazione di Papi è una mina vagante da prendere con le molle. L’incrocio sicuramente di maggior interesse è quello tra Nesi Poggibonsi e Valdelsa Basket. Il derby della Valdelsa torna a scaldare i cuori delle opposte "fazioni". Domani pomeriggio alle 18.30 in un Bernino da tutto esaurito si annuncia spettacolo ed emozioni nella sfida tra i giallorossi di Franceschini, fresco di rinnovo anche per la prossima stagione, ed i biancorossi di Lanza. Il programma di gara-1 playoff si apre questa sera a Monteroni d’Arbia dove la Simus di coach Collini riceve la visita dell’Affrico Firenze (palla a due ore 21) in una serie che si annuncia molto equilibrato. Grande equilibrio sulla carta anche nell’ultimo incontro in tabellone dove si sfidano il Galli San Giovanni Valdarno e la Virtus Certaldo dei tanti senesi.