Basket Dr1. Lusa a valanga e di nuovo in campo. Ok anche Academy e Aviators

Tris di vittorie per le cugine ravennati, sempre più lanciate verso la qualificazione alla fase playout, che premierà le prime cinque classificate al termine della stagione regolare. La capolista Lusa Basket Massa Lombarda travolge 98-54 (16-17; 48-34; 74-45) Castel San Pietro e questa sera alle 21 ritornerà in campo in casa dell’Aics Forlì nel recupero della quarta di ritorno. La squadra di coach Solaroli dovrà giocare un altro recupero, quello casalingo contro l’International Imola della nona giornata d’andata, in programma giovedì 30 gennaio alle 21.15. Vince anche la Raggisolaris Academy, che battendo 58-55 (12-12; 24-23; 38-47 Bertinoro nello scontro diretto resta da sola al secondo posto, e gli Aviators Lugo, 64-58 (15-14; 32-28; 51-36) in casa con Cesena, alla quarta vittoria consecutiva e ad un passo dalla terza posizione. Nel prossimo turno spicca il derby tra Massa Lombarda e Faenza, che si giocherà a Lugo sabato alle 20.30, mentre gli Aviators saranno di scena sabato alle 18.30 sul campo dell’Aics Forlì.

Massa Lombarda: Ravaglia 15, Colombo 11, Spinosa A. 4, Dalla Malva 11, Leoni, Caroli 14, Orlando 4, Flan 13, Fabiani 10, Gorini 8, Ciadini. All.: Solaroli. Il tabellino di Lugo: Rosetti, Cortecchia ne, Mazzotti 5, Baroncini L. 1, Fussi 11, Creta 13, Canzonieri 8, Caramella, Belmonte 5, Arosti 2, Ravaioli 19, Pasquali ne. All.: Baroncini F.

Faenza: Garavini 8, Merendi, Ndiaye 6, Dellachiesa 5, Sirri 5, Ravaioli 4, Gorgati ne, Naldini 11, Camparevic, Marras ne, Lazzari 10, Bendandi 11. All.: Monteventi Classifica: Massa Lombarda** 22; Raggisolaris Academy 20; Gaetano Scirea Bertinoro 18; Lugo* e Tiberius Rimini 16; Aics Forlì** e Tigers Villanova* 14; Riccione* e Basket 2005 Cesena* 10; Castel San Pietro 8; International Imola* 6. * gare in meno