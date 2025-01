Basket DR1. Maginot battuta. Poggibonsi ko con Calenzano

La Parmolaia Maginot fallisce l’importante scontro salvezza contro i pari classifica dei Jokers Legnaia. La formazione di coach Locatelli insegue per tutti i 40 minuti e alla fine si arrende con il punteggio di 61-71 (Ciacci, Bianciardi 4, Giovenali 2, Falchi 14, Bartelloni 13, Delfino, Iannoni 3, Caldarelli 19, Liotta 5, Muzzi, Cini, Chellini 1). I primi 2 quarti sono equilibrati e le due squadre vanno praticamente a braccetto fino all’intervallo. Nel terzo periodo gli ospiti provano ad allungare toccando anche le 10 lunghezze di vantaggio. La Maginot ci prova fino alla fine ma Legnaia non si lascia intimidire e mantiene il vantaggio praticamente inalterato fino al termine dell’incontro.

Il sabato nero delle squadre senesi si competa con la sconfitta in trasferta della Paolo Nesi Poggibonsi sul parquet di Calenzano. La formazione di coach Franceschini cede 64-57 contro i fiorentini che conquistano con merito la posta in palio. Per i giallorossi una prestazione troppo altalenante al cospetto di una squadra comunque solida come Calenzano. Questo il tabellino della Paolo Nesi: Del Cucina 15, Ceccatelli 1, Giorgi 4, Mucci 9, Borgianni 2, Ravenni, Testi, Rumachella 5, Maestrini 18, Juliatto 3.