Basket DR1. Maginot, c’è la Gea. Domani il derby. Asciano-Poggibonsi

Il derby di domani pomeriggio alle 18,30 al PalaGrandi di Asciano tra i locali della Advinser e la Paolo Nesi group Poggibonsi (nella foto Ceccatelli) è la sfida di cartello della decima giornata di andata del girone B di Divisione Regionale 1. Sul parquet del palasport del paese delle crete si affrontano 2 squadre alla ricerca della propria dimensione definitiva. Entrambe a quota 10 in classifica, ma con obiettivi di alto livello e con un andamento fin qui abbastanza altalenante, si sfidano in una gara che può lanciare una delle 2 all’inseguimento delle prime della classe. Nel pomeriggio di domenica scendono in campo anche la Simus Monteroni e il Valdelsa Basket. La formazione della Valdarbia allenata da coach Rossi, reduce da un inatteso ko casalingo contro la modesta Sestese, è attesa domani alle 18 dalla seconda forza del girone, la Pallacanestro Valbisenzio, in un match molto complicato ma non inpossibile. I biancorossi di coach Lanza, invece, possono provare a sfruttare il turno casalingo per salire ancora in classifica dopo il successo esterno della settimana scorsa. Appuntamento domani pomeriggio alle 18 al PalaFrancioli contro Calenzano. La prima delle senesi a scendere in campo è però la Parmolaia Maginot di coach Locatelli. I giovani virtussini, reduci dalla beffarda sconfitta al supplementare subita la settimana scorsa nel derby a Poggibonsi, sono attesi dal match casalingo di questa sera (palla a due alle 21 al PalaPerucatti) contro la forte Gea Grosseto. Impresa ardua per i biancoblù senesi che affrontano una delle pretendenti alla promozione in serie C, attualmente seconda in classifica con 14 punti all’attivo.