Basket - "DR1» maschile. Ancora una sconfitta per Skywalkers

SKYWALKERS

49

UNION CAMPI

73

LUCCA - Lo Skywalkers rimedia una sconfitta casalinga contro l’Union Campi. I lucchesi non entrano quasi mai in partita e gli ospiti ne approfittano già nel primo quarto, dove si impongono 13-18. Nel secondo tempino i ragazzi di Merciadri provano a mantenere alta la concentrazione, ma Campi Bisenzio chiude avanti per 26 a 41. Nel terzo quarto i fiorentini continuano a giocare e a macinare canestri importanti e la frazione va in archivio sul 39 a 61. Nell’ultimo la formazione ospite gestisce il vantaggio ampio conquistato, condannando Skywalkers a questa nuova sconfitta. I biancorossi torneranno di nuovo sul parquet sabato, alle 18.30, contro Lib Mis Montale.

Skywalkers: Cattani 10, Crippa 7, Manfredini 5, D. Sodini 5, R. Sodini 4, Gianni 3, Allegrini 3, Pilastro, Sodini 4, Petri 8, De Servi ne, Benedetti 1, Simonetti 3.

Alessia Lombardi