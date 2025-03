BASKET - "DR1» MASCHILE. Derbissimo domani al "Palatagliate». Skywalkers-Vela

Derby casalingo per lo Skywalkers che affronterà, domani, alle 21.15, il Vela Viareggio. Un match molto sentito da entrambi i roster che, al "Palatagliate", daranno vita ad una gara molto combattuta, con i ragazzi di Lupori che proveranno a portare a casa i due punti importanti per la classifica, per provare ad allungare ulteriormente sul Vela stesso e cercare di conquistare un posto nei play-off nelle ultime giornate di regular season.

"Arrivamo a questa partita – ha analizzato Lupori – dopo un turno forzato di stop, visto che non abbiamo giocato, a causa delle condizioni meteo, la sfida contro Wolf Pistoia che, con ogni probabilità, verrà recuperata la prossima settimana. C’è grande voglia di tornare sul parquet e di giocare una partita impegnativa, visto che ci troveremo di fronte un roster che contende con noi la posizione di classifica. All’andata riuscirono ad imporsi in casa loro: abbiamo voglia di ribaltare questa situazione e provare a conquistare i due punti per sognare ancora un posto nei play-off ed allontanare il più possibile la zona play-out. Ci auguriamo che al “Palatagliate” ci siano tanti bambini e tanti nostri tifosi pronti a sostenerci, come hanno sempre fatto. Per quanto ci riguarda cercheremo di affrontare questa sfida nel migliore dei modi, mettendo sul parquet la giusta grinta e cattiveria e dando sempre il massimo come facciamo ogni volta che giochiamo. Sono certo che sarà una bella sfida tra due squadre che non si risparmieranno".

Il match sarà arbitrato da Isac Lazzeri di Prato ed Edoardo Gemma di Figline e Incisa Valdarno.

Al. Lomb.