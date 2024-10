Basket - "DR1" maschile. Libertas cerca il riscatto

Prima gara casalinga, domani, alle 18, alla palestra di San Concordio, per la Libertas che ospita Wolf Pistoia. I biancorossi arrivano dalla sconfitta esterna di misura sul parquet dell’Ineos Manufacturing Sei Rose, da dove sono usciti battuti per 56-55. I ragazzi di Piochi (foto), hanno giocato una buona partita, contro un roster competitivo che, alla fine, ha avuto la meglio. Hanno provato a rimanere in partita fino alla fine, provando ad allungare nella fase centrale del match; ma Rosignano è, comunque, sempre rimasto attento e guardingo e, nel finale, è riuscito ad aggiudicarsi la vittoria.

Anche gli avversari arrivano dalla sconfitta interna contro la Cerretese per 61 a 64 e, per questo, sarà una gara ancora più avvincente. Al loro debutto in Divisione regionale "1", hanno dimostrato di essere un roster competitivo e ben allenato da coach Toccafondi che, certamente, verrà a Lucca in cerca di riscatto. Sarà, quindi, una gara molto complicata e difficile per i biancorossi, con pochi margini di errore, se si vuole portare a casa la prima vittoria in regular season.

"Archiviata la prima sconfitta stagionale – ha commentato il coach biancorosso – , ci troviamo ad affrontare tra, le mura amiche, la neopromossa Wolf Pistoia che arriva dal campionato di Promozione. L’ossatura di questo roster è più o meno la stessa dello scorso anno, con l’aggiunta di Pierattini, un play molto esperto, proveniente da Bottegone e di un’ala, Guarducci. Hanno ottimi elementi come Evotti, Martini e Onuoha, ma anche altri giocatori che hanno già disputato questo campionato. Sarà una sfida dove dovremo essere bravi a gestire i ritmi difensivi ed offensivi e cercare di registrare quelle cose che non sono andate bene nella prima gara contro Rosignano".

"Dovremo – conclude Piochi – essere bravi ad incanalarla sul binario che vogliamo noi, ma dovremo fare attenzione a non partire con il piede sbagliato".

La sfida tra Libertas e Wolf Pistoia sarà arbitrata da Carlo Contu di Pisa e Davide Cancelli di Livorno.

Alessia Lombardi