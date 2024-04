Basket - "DR1" maschile. Libertas dominatrice

E’ stata sicuramente una Pasqua di festa per la Libertas che ha chiuso il campionato prima in classifica. Campionato che, ad onor del vero, terminerà domenica, con il derby contro il Vela, alle 18, al "Palazappelli" di Viareggio. Ma, qualunque sarà il risultato, la formazione di Romani (foto) chiuderà al primo posto del girone "A" di Divisione regionale uno (ex serie "D").

I biancorossi hanno giocato una regular season strepitosa, con tante difficoltà, dovute soprattutto alle tante assenze per infortuni; ma tutto questo non ha impedito di aggiudicarsi tutti gli scontri diretti e di conquistare diciotto vittorie su ventitre partite giocate. "Manca una giornata – ha commentato Romani – alla fine del campionato, ma, per quello che ci riguarda, è già definito. Quest’anno abbiamo dovuto fare i conti con una formula pazzesca, con cinque retrocessioni dirette su tredici squadre, anche se un mese fa hanno deciso di togliere una retrocessione".

"Un campionato molto selettivo. Lo abbiamo affrontato – ha aggiunto il trainer – , con la seria preoccupazine di non riuscire ad evitare uno di questi cinque posti e, per questo, l’obiettivo d’inizio stagione era quello di arrivare tra le prime otto. Abbiamo iniziato con tantissimi problemi di preparazione e nel primo mese si sono aggiunti anche l’infortuni di Canciello e Fracassini che non abbiamo potuto utilizzare nelle prime gare di campionato, tra l’altro iniziato con due sconfitte".

"Partire così – ha sottolineato il coach biancorosso – con il piede sbagliato poteva essere il viatico per un percorso difficile e di sofferenza. Invece siamo stati bravi a centrare il punto di svolta alla terza giornata, riuscendo ad espugnare il parquet di Donoratico, attualmente terzo a quattro punti di distacco da noi. Abbiamo maturato la conspevolezza nella nostra forza ed iniziato la rincorsa, vincendo gli scontri diretti, con un primo vero capolavoro con il successo a Rosignano, riuscendo, così, ad agganciare loro e Donoratico in vetta. Siamo riusciti a conquistare sette vittorie consecutive, con quattro scronti diretti a nostro favore ed abbiamo vinto su tutti i campi delle squadre che ci seguono e questo è segno di crescita e maturità".

"Orgogliosi, dunque, – ha concluso Romani – di quello che siamo riusciti a fare nonostante l’emergenza in cui ci siamo trovati e ci troviamo anche adesso, perché, anche nell’ultima gara, abbiamo giocato senza lunghi. Ora ci aspettano i play-off dove affronteremo un roster tra Carrara Legends e Castefranco Frogs e non sarà facile. Poi eventualmente dovremo vedercela con le vincenti dei play-off dei gironi “B” e “C”, ma andiamo per gradi. Il nostro obiettivo rimane quello di onorare nel miglior modo possibile la stagione, giocando grandi partite".

Alessia Lombardi