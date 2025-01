Basket - "DR1" maschile Skywalkers sconfitto. Lupori: "Ma è stata una lotta fino alla fine"

Lions Montemurlo 65 SkyWalkers 64

LIONS MONTEMURLO: F. Vettori 2, Pagnini ne, Cellai 8, Zona ne, A. Vettori 11, Nesi ne, Lomonaco, Guerriero 13, Guazzini 13, Zardo 2, Salute 8, Toffetti 8. All.: Piperno.

SKYWALKERS: Gianni 3, Cattani 23, Lombardi 7, Catelli 4, Giovannetti 5, R. Sodini 5, D. Sodini 11, Simonetti 1, Manfredini 5, Benedetti. All.: Lupori.

Arbitri: Pucciarelli di Cascina e Galluccio di Colle Val D’Elsa.

Note: parziali 15-19, 35-32, 49-50.

MONTEMURLO - Sconfitta nel finale per Skywalkers del nuovo coach Lupori. I ragazzi lucchesi partono subito bene e, nel primo quarto, chiudono avanti 15-19. Nel secondo i padroni di casa riescono a recuperare il gap e si portano in vantaggio. Al rientro dagli spogliatoi è di nuovo lo Skywalkers che, grazie ad una buona prestazione, chiude avanti di misura. Nell’ultimo quarto si gioca punto a punto, con Montemurlo che, alla fine, riesce a spuntarla per 65-64.

"E’ stata una partita – ha commentato Lupori – sin da subito molto bella e fisica, nella quale abbiamo iniziato subito molto bene con degli attacchi da tre punti, prendendo un bel vantaggio nei primi cinque minuti di gara. Nel secondo quarto Montemurlo si è portato in vantaggio, ma, nel terzo, noi abbiamo attaccato con decisione e ci siamo riportati avanti. Nel finale hanno trovato canestri ottimi, dopo il time-out, che hanno consentito di portare a casa la vittoria".

"Faccio, però, – conclude il coach – i complimenti ai miei ragazzi per come hanno intrepretato la gara, con voglia e grinta ed ai nostri avversari che sono stati molto cinici e non hanno mai mollato".

Alessia Lombardi