BASKET - "DR1» MASCHILE. Skywalkers ancora battuto. Salvezza si allontana

LAURENZIANA

72

SKYWALKERS

57

LUCCA - Arriva un’altra sconfitta per Skywalkers. I biancorossi, nel primo quarto, non riesco a partire con il piede giusto e la formazione di casa ne approfitta subito, chiudendo avanti per 23 a 14. Nel secondo ancora il roster fiorentino che riesce a gestire bene il vantaggio e si va al riposo sul 40-25. Nel terzo quarto, risposta dei ragazzi di Merciadri, ma purtroppo è troppo tardi ed anche il terzo quarto fa agli archivi sul 54 a 44 a favore dei padroni di casa. Nell’ultimo tempino è pura accademia con Laurenziana che gestiste l’ampio vantaggio. Alla fine della regular season mancano nove gare e la situazione sembra compromessa, ma la speranza c’è ancora.

Skywalkers: Cattani 17, Crippa 11, Manfredini 7, R. Sodini 4, Bianchini 5, D. Sodini 5, Allegrini 6, Simonetti, Romani 2, Petri, M. Gianni, Benedetti. All.: Merciadri.

A. L.