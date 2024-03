BASKET - "DR1» MASCHILE. Skywalkers fa il bis. Vittoria a Campi Bisenzio

Vittoria importante per Skywalkers che, al "Palatoscanini", batte Campi Bisenzio per 72-86. I biancorossi sono al secondo successo consecutivo e stanno cercando con tutte le loro forze di provare a lottare fino alla fine per provare a giocarsi la salvezza. Due punti frutto di una grande prestazione di tutto il gruppo. Contro Campi il primo quarto si gioca punto a punto e si chiude 13-16. I biancorossi, nel secondo, continuano a macinare punti improtanti e riescono a tenere l’avversario a distanza: 30-38. Al rientro Campi prova a riportarsi sotto, ma lo Sky riesce a tenere bene, nonostante il vantaggio si assottigli fino al 55-52. Nell’ultimo quarto i ragazzi di Merciadri hanno più benzina si aggiudicarsi il match.

Skywalkers: Cattani 33, Crippa 12, Manfredini 8, Bianchini 8, Tozzini 17, D. Sodini 1, Simonetti 3, G. Gianni 3, R. Sodini, Benedetti, M. Gianni, Petri 1.

A. L.