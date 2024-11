Basket - DR1 maschile. Skywalkers per il bis. Domenica è a Pescia

Gara molto impegnativa per lo Skywalkers che, reduce dal brillante successo nel derby contro la Libertas, affronta, domenica, alle 18, la prima in classifica, la Cestica Audace Pescia. Sarà una bella sfida, tra due roster che stanno attraversando un buon momento e che giocano entrambi su ritmi alti.

"Giochiamo a Pescia – ha commentato coach Merciadri – , contro quella che, a detta di tutti gli addetti ai lavori, è la squadra più forte del campionato, assemblata con la chiara idea di vincerlo e che viene da una gara strepitosa a Donoratico. Sarà una partita sicuramente difficile, dove dovremo provare ad essere competitivi e cercare di fare una gara coraggiosa per capire a che livello siamo".

"L’inizio di campionato – prosegue il tecnico – ci sta dando risposte positive, ma dobbiamo lavorare e crescere ancora tantissimo. Abbiamo ancora nelle gambe le scorie di un derby dispendioso a livello di energia fisiche e mentali, ma che ci ha dato tanto in termini di fiducia; però ci ha anche lasciato diversi strascichi e acciacchi: proveremo a giocare al massimo, carichi dallo sfidare una supersquadra. Non sarà facile, ma cercheremo, come sempre, di dare il massimo, perché vogliamo fare bene".

La sfida del "Palaborelli" sarà diretta da Ciro Punzo di Siena e da Isac Lazzari di Prato.

Al. Lomb.