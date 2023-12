Basket DR1. Nesi Poggibonsi al secondo posto nella scia dell’Affrico

Si è chiusa una prima parte di stagione piuttosto positiva per la Paolo Nesi Poggibonsi Basket, che grazie alla vittoria nel derby contro la Maginot dell’ultimo turno del 2023 ha legittimato il secondo posto del girone C di serie D a due punti dalla capolista Affrico Firenze. I ragazzi di coach Franceschini adesso si godono la lunga pausa in attesa della prima gara del 2024, fissata per il 14 gennaio in casa, al Bernino, contro Scandicci Basket. La vittoria sulla Maginot è arrivata in un contesto potenzialmente difficile visto che nel turno precedente i giallorossi, sempre privi del lungodegente Borgianni, avevano ceduto nettamente sul parquet amico contro Terranuova. "L’ultima vittoria è stata figlia di una grandissima attenzione, sacrificio, applicazione tattica ma soprattutto di compattezza totale nel corso di tutti i 40 minuti. I ragazzi sono stati straordinari a reagire in questo modo alla figuraccia fatta la domenica precedente contro Terranova". Così il tecnico giallorosso. "Adesso arriva la pausa che ci serve per allentare un po’ la tensione, ma allo stesso ci servirà per mantenere la condizione fisica necessaria poi per poter lavorare su delle cose che possono aiutarci quando inizieremo il girone di ritorno. Ci tengo infine a sottolineare quanto quest’anno questo gruppo ha un grande apporto dai ragazzi degli Under19 in allenamento. La loro presenza costante è importante per la squadra ma allo stesso tempo lo è per loro, perchè sono convinto che prima o poi avranno le loro opportunità anche in partita. Stanno crescendo sempre di più allenamento dopo allenamento e devono continuare in questo modo e farsi trovare pronti se necessario".