Basket DR1. Parmolaia Maginot fa visita all’Affrico primo della classe

Dopo quasi un mese di pausa per le festività natalizie riparte in questo weekend il campionato di divisione regionale 1. In campo nell’ultimo turno del girone di andata tutte le formazioni senesi ad eccezione del Cus che osserva il proprio turno di riposo. La prima a scendere in campo, questa sera alle 18,30, è la Parmolaia Maginot attesa dall’impegno sul parquet della capolista Affrico Firenze. Una partita sicuramente difficile per i ragazzi di coach Papi di fronte alla formazione migliore del girone di andata. Scende sul parquet questa sera anche la Simus Monteroni. I ragazzi di Collini vanno in campo alle 21,15 in casa dei Jokers Legnaia. Domani alle 18 è invece il turno del Valdelsa Basket del nuovo ciclo di coach Lanza. Formazione biancorossa che scenderà in campo sul parquet amico del PalaFrancioli per affrontare Galli San Giovanni Valdarno. Impegno casalingo anche per l’altra valdelsana, la Paolo Nesi tappezzerie Poggibonsi. La squadra di Franceschini domani alle 18,30 al Bernino affronterà il basket Scandicci. Chiude il programma di giornata la Advinser Asciano, fresca di conquista della coppa Toscana. La compagine delle crete allenata da coach Totaro scenderà in campo domani alle 18,30 per affrontare Terranuova Basket.