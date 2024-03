Basket DR1. Per la Paolo Nesi l’ostacolo di domani è il Terranuova

La Paolo Nesi Poggibonsi Basket prosegue ad allenarsi in vista del match di domani alle 21,15 a Terranuova Bracciolini. I ragazzi di Franceschini hanno confermato la vittoria di Asciano battendo anche il Cus Siena al Bernino e consolidando il secondo posto in solitaria. Non è stato facile però avere la meglio sugli universitari. "Contro il Cus abbiamo sprecato tanto, soprattutto all’inizio, con troppe palle perse e molte forzature che ci hanno tolto fluidità in attacco – ha detto coach Franceschini -. I nostri avversari sono stati bravi a approfittare di questa nostra serata no, rifacendosi sotto nel punteggio e addirittura mettendo la testa avanti nel quarto periodo. Siamo peró riusciti negli ultimi 5’ , a rimettere in piedi la partita e a prenderci i 2 punti. Domani ci aspetta un’altra partita contro una squadra che non avrà niente da perdere e che giocherà alla morte per prendersi la posta in palio che per noi, al contrario di Terranova, è molto importante".