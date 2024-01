Basket DR1. Poggibonsi da applausi. Il ds Moroni: "Soddisfatti del lavoro fatto»

Il Poggibonsi si appresta a tornare in campo, domani al Bernino, contro Scandicci per la prima gara del 2024. I giallorossi di Franceschini nell’ultimo match del 2023 sono parsi in crescita e la società si aspetta una seconda parte di stagione ricca di soddisfazioni. "Questa estate, insieme alla società, abbiamo lavorato molto per dare una spinta e nuova linfa all’ambiente dando a Poggibonsi Basket un allenatore di livello e di esperienza come Filippo Franceschini – le parole del ds Simone Moroni (nella foto) –. Insieme al coach abbiamo portato giocatori di esperienza e di livello oltre a mettere dentro dei ragazzi del settore giovanile che ci stanno dando una mano e che, grazie all’ottima qualità del lavoro settimanale, stanno crescendo di giorno in giorno. Tutti hanno lavorato bene e ad ora siamo contenti di essere tra le prime quattro. Siamo soddisfatti del lavoro fatto fino a questo momento".

La società però punta molto anche sul settore giovanile. "Abbiamo avuto la forza di riconfermare il blocco di tutti i nostri allenatori a partire dal responsabile Cini e siamo riusciti a portare a Poggibonsi un allenatore di straordinario livello come Ricci. Sono contento anche perché abbiamo messo nei ruoli giusti ottime persone che oltre a far diventare atleti i nostri ragazzi, sono in grado di far crescere sotto l’aspetto umano tutti i nostri atleti". Infine i propositi per l’anno che inizia ufficialmente domani. "Per la prima squadra sogno solo di avere un po’ più di fortuna e che tutto proceda come noi ci siamo prefissati questa estate. Per il settore giovanile vorrei riuscire a consolidare tutto il pacchetto allenatori perché vorrebbe dire dare continuità ad un lavoro iniziato da anni che porterebbe Poggibonsi ad essere un punto di riferimento per i giovani che vogliono giocare a basket tra Siena e provincia. Infine mi piacerebbe vedere consolidare ancora di più il legame con l’associazione Anffass perché questo sta dando tanto a tutti noi".