Basket DR1. Poggibonsi nella tana del Certaldo

Si apre con un interessante e atteso derby della Valdelsa il secondo turno di ritorno del girone C di Divisione Regionale 1. Questa sera alle 21,15 scendono in campo Virtus Certaldo e Paolo Nesi Tappezzerie Poggibonsi in una partita che vale molto dal punto di vista della classifica. I padroni di casa di coach Crocetti si trovano al secondo posto insieme ad Asciano a soli 2 punti dalla capolista Affrico Firenze. Un gradino sotto con 2 punti in meno c’è invece la formazione giallorossa di coach Franceschini chiamata a riscattare la sconfitta della settimana scorsa contro Monteroni. Altro big match è quello che va in scena in Valdarbia domani pomeriggio dove alle 18 si affrontano la Simus Monteroni e la capolista Affrico. I padroni di casa di coach Collini sono in piena fiducia dopo il grande successo ottenuto nel derby a Poggibonsi. Stesso discorso vale per i fiorentini che arrivano in terra senesi forti del primato in classica e decisi a mantenerlo. Stesso orario domenicale per la sfida tra il Valdelsa Basket e Montespertoli. I biancorossi di coach Lanza, che tornano in campo dopo il turno di riposo, sono chiamati a vincere per mantenere a distanza le inseguitrici nella corsa per rimanere dentro ai primi 8 posti che equivalgono ad un piazzamento playoff. Alle 18,30 di domani scende in campo anche la Advinser Asciano sul difficile parquet di Scandicci. La formazione di coach Totaro potrebbe approfittare dei numerosi scontri diretti nelle parti della classifica per compiere un ulteriore passo avanti nella lotta alle prime posizioni. La seconda giornata di ritorno si concluderà solamente giovedì prossimo 1 febbraio quando al PalaPerucatti scenderanno in campo i locali della Parmolaia Maginot ed il Cus. Un derby molto importante per la classifica visto che i virtussini vogliono mantenersi in zona playoff mentre il Cus ha bisogno di punti per provare ad agganciare l’ottavo posto occupato proprio dalla formazione di Papi, l’ultimo utile per la salvezza.