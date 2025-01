Basket DR1. Poggibonsi ride. Monteroni piange. Valdelsa battuta

La Paolo Nesi tappezzerie Poggibonsi si aggiudica il derby contro la Simus Monteroni con il punteggio di 65 a 56. Nella prima giornata di ritorno del campionato di divisione regionale uno la formazione di coach Franceschini ha la meglio su quella allenata da Rossi dopo una partita condotta per tutti i 40 minuti. A metà gara i giallorossi erano addirittura sul +26 poi Monteroni ha provato a rientrare in partita ma la rimonta si è fermata sul -9 finale. Nel match club di giornata la capolista Virtus Certaldo non accenna a fermarsi: i ragazzi di coach Crocetti passano anche a Colle contro il Valdelsa Basket imponendosi in volata con il punteggio finale di 60 a 62. La formazione bianconera ottiene così un’altra vittoria, la 16ª della stagione che permette al team certaldese di rimanere imbattuto in vetta alla classifica. Nel match giocato sabato sera la Advinser Asciano ha avuto la meglio sulla Maginot con il punteggio di 65 a 81.