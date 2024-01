Basket dr1. Prosegue il momento no del Jolly

Successo esterno per la Pallacanestro Reggiolo (18) nella penultima d’andata. I biancorossi sbancano con autorità il campo del Veni Basket (14), regolando i bolognesi 65-45: sono 16 i punti di Pasini, uno dei 3 ospiti in doppia cifra al pari di Ciavolella (11) e Barilli (10), che trascina i suoi al quarto posto in graduatoria a 2 lunghezze dal podio. Prosegue il periodo no, invece, il Basket Jolly (16): la sconfitta sul campo della capolista Audace Bombers Bologna (24) ci può stare, ma le proporzioni sono troppo nette: 83-54, con Foroni (14) unico a salvarsi tra gli ospiti. Chiusura dedicata al fanalino iCare Cavriago (4), che crolla sotto i colpi di Castelfranco (16): la trasferta in terra modenese vede il solito Branchini (21) provarci, ma il 112-56 finale la dice lunga sul divario tra le due formazioni. Castelfranco, dopo aver battuto proprio Reggiolo e Jolly, ottiene così il terzo "scalpo" reggiano consecutivo.