Basket DR1. Rabbia Poggibonsi. Brucia la sconfitta contro il Galli

Brucia ancora in casa Poggibonsi Basket la sconfitta di misura di domenica scorsa contro Galli Basket, che ha espugnato il Bernino col punteggio finale di 68-64. "Sapevamo che sarebbe stata una partita molto insidiosa, perchè giocavamo contro una squadra molto brava a giocare a ritmo alto e che in questa partita è riuscita anche a mettere grande pressione in difesa". Questo il commento di coach Franceschini. "Nel corso dei 40 minuti ci sono stati momenti in cui abbiamo subito questo aspetto ma anche altri dove con pazienza e attenzione, siamo riusciti a fare buone cose soprattutto sul finire del secondo quarto dove abbiamo chiuso sul +12. Nel terzo quarto invece abbiamo avuto grandi problemi in fase offensiva perchè i nostri avversari sono stati bravi a metterci le mani addosso e a farci perdere lucidità e capacità di lettura. Nonostante questo a poco meno di due minuti dalla fine avevamo la partita in mano, ripresa con merito e con applicazione, ma purtroppo abbiamo ricommesso gli stessi identici errori che avevamo fatto in altre occasioni e che ci sono costati i due punti". L’occasione dei riscatto per Del Cucina e compagni ci sarà già domani sera nel derby in casa del Valdelsa Basket alle 21.15.