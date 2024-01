Basket dr1. Reggiolo a caccia del secondo posto

Si chiude alle 21,15 la 14ª giornata d’andata col posticipo del PalaMagnani tra Pallacanestro Reggiolo (14) e Giardini Margherita Bologna (16). I padroni di casa hanno l’opportunità di agganciare il secondo posto della graduatoria, occupato dai rivali di giornata insieme a Vignola e Vis Persiceto, centrando la terza vittoria di fila: per farlo si affidano ad un rendimento interno da alta classifica, con 5 vittorie in 6 match disputati e 79,5 punti ad allacciata di scarpe; non è da meno il quintetto ospite, che in trasferta ha un bilancio di 4-2, concedendo solo 65,5 punti agli avversari, mentre in attacco il riferimento è l’esperta guardia Fabbri (11,3 punti a partita). La direzione di gara è affidata a Venezia e Zanni di Ferrara.