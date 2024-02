Basket DR1. Reggiolo, è ora di uscire dalla crisi

Formazioni reggiane a caccia

di riscatto negli anticipi della quarta giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 1.

Alle 21,15 la Pallacanestro Reggiolo (18) si affida al fattore campo nel match contro il Progresso Happy Basket (16): la serie negativa che dura da quattro giornate ha fatto scivolare i bianco-rossi al nono posto della graduatoria e l’obiettivo è quello ovviamente di chiuderla riprendendo la marcia verso le zone nobili, anche se dall’altra parte i due Riguzzi, Filippo e Nicola, sono due atleti dal canestro facile, che non vanno sottolineati.

Non se la passa meglio, di certo, il Nubilaria (8), che alla stessa ora ospita in uno scontro diretto il Benedetto 1964 Cento (12): i novellaresi, con la sconfitta interna per mano del Basketreggio, sono stati agganciati dall’iCare Cavriago all’ultimo posto della graduatoria e vogliono ritrovare una vittoria che manca ormai da 5 giornate.

DR2. In Divisione Regionale 2

la Sampolese (28) si aggiudica 63-53 l’anticipo con le Aquile Gualtieri (8) e si porta a -2 dalla capolista Berrutiplastics Torre (30), impegnata alle 21,30 nel big match esterno contro le Gazze Canossa (28).

Non dovrebbe aver problemi a conservare la quarta piazza una Saturno Guastalla (22) in gran forma, in campo in trasferta sul campo dell’Arbor (0), ancora ferma al palo.

Alla stessa ora occasione del riscatto per l’Heron (18), che ospita il Gelso (8), mentre a Campagnola (18) arriva Correggio (14),

Alle 21,15, invece, la Go Basket (14) riceve una LG Competition Castelnovo Monti (18) in crescendo di condizione, mentre lunedì alle 21,15 si giocherà il posticipo tra Luzzara (22) e Bibbianese (10). Nel girone parmense, infine, Sant’Ilario (12) fa visita alle 21,30 al fanalino Oglio Po (2).

d.r.