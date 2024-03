Basket dr1. Reggiolo si impone. Icare Cavriago sbanca il derby

Ritorna il sorriso in casa Pallacanestro Reggiolo (22). La formazione bianco-rossa si impone 85-66 sul campo del Benedetto 1964 Cento (14), allungando con decisione nel finale: gli uomini di Bosi si portano subito in vantaggio e ampliano il divario col passare dei minuti, trascinati dai 24 punti di un Gaudenzi che risulta immarcabile; dopo il 51-35 di metà gara, Reggiolo controlla senza difficoltà il punteggio e ritrova una vittoria che mancava da tempo. In doppia cifra, oltre a Gaudenzi, Verzellesi (15) e Ciavolella (14). Nel posticipo della ottava di ritorno, l’Icare Cavriago (12) centra la 6ª vittoria stagionale al termine di un derby senza storia: al PalaAeB gli uomini di Bellezza strapazzano il fanalino di coda Nubilaria (8) costretto alla resa per 78-42. Avanti di 13 lunghezze all’intervallo lungo, i padroni di casa concedono 14 punti in tutta la ripresa ai novellaresi, che collezionano l’ottavo stop di fila.