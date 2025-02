Basket dr1. Scirea già in poule promozione, l’Aics spera ancora

Penultima giornata della prima fase del campionato di Divisione Regionale 1 che si preannuncia calda e vibrante, in vista di un rush finale che dividerà le prime cinque classificate, che andranno a giocarsi la promozione, dalle altre sei che invece lotteranno poi per la salvezza.

Chi guarda con relativa serenità questa volata è il Gaetano Scirea che nell’ultimo turno, nonostante riposasse, ha matematicamente centrato un posto nelle prime cinque e che ora lotterà per la miglior posizione possibile: alle 18.30, i bianconeri attendono a Bertinoro gli Aviators Lugo, a +2 in classifica, per provare aggancio e sorpasso negli scontri diretti (vista la vittoria dell’andata per 68-81) che può valere addirittura i primi tre posti.

Decisamente più complessa la situazione dell’Aics in questa corsa finale: i ragazzi di coach Di Lorenzo, che alle 18.30 ospitano il fanalino di coda Imola per una sfida sulla carta agevole, devono obbligatoriamente fare 2/2 e sperare in qualche inciampo delle varie Tiberius, Villanova Tigers, Riccione e Cesena, in una corsa che potrebbe anche decidersi per classifiche avulse all’ultima giornata. Certo è che ora Gasperini e compagni devono provare a fare il massimo e non perdere più: il resto si definirà con i risultati dagli altri campi.