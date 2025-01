Basket Dr1. Scirea, ultimo quarto fatale nel big match

Cade in volata il Gaetano Scirea nel big match per il secondo posto, superato 55-58 (12-12; 23-24; 47-38) dalla Raggisolaris Academy di Faenza che nell’ultimo quarto perfeziona la rimonta. Eppure le cose si erano messe bene per i bianconeri, che dopo un primo tempo in equilibrio, nel terzo quarto con Agatensi e Panzavolta, a suon di triple, erano riusciti a portarsi fino sul +9 del 30’. Negli ultimi 10’, però, Faenza alza il volume in difesa, concedendo appena 8 punti nel quarto, mentre il duo Lazzari-Naldini trova canestri pesanti. Così, prima Garavini segna la tripla del sorpasso sul 55-57 a meno di un minuto dal gong, poi il libero di Sirri sigla il +3. I ragazzi di Solfrizzi provano a disegnare l’ultimo attacco, ma la rubata ancora di Garavini vale la vittoria agli ospiti.

Scirea: Bellini, Piazza 2, Morara, Agatensi 9, Panzavolta 14, Poni 6, Sassi, Biandolino 5, Palazzi 6, Spagnoli, Torelli 4. All. Solfrizzi.