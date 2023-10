Basket DR1. Scontro al vertice. Asciano affronta la Virtus Certaldo

Nella quarta giornata del girone C di Divisione Regionale 1 va in scena lo scontro al vertice tra le due capolista del campionato: domani alle 18.30 al PalaGrandi di Asciano si affrontano i padroni di casa della Advinser di coach Totaro e la Virtus Certaldo. In palio c’è la vetta della classifica solitaria del girone per cui si annuncia una gara combattuta e intensa. Allo stesso orario al Bernino di Poggibonsi si gioca un sentitissimo derby della Valdelsa tra i padroni di casa della Nesi group e il Valdelsa Basket. I colligiani, ancora imbattiti ma con una gara in meno rispetto alle prime della classe, sono decisi a mantenere lo 0 nella casella delle sconfitte contro un Poggibonsi galvanizzato dal successo della settimana scorsa a San Giovanni Valdarno. Chiude il programma un altro derby, inedito per la categoria, tra Cus e Monteroni. Palla a due domani sera alle 20.15 al PalaCorsoni. Osserva invece un turno di riposo la Parmolaia Maginot che dopo aver ottenuto la prima vittoria nel turno scorso tornerà in campo mercoledì nell’infrasettimanale.