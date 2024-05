Basket DR1. Semifinali play-off. Gara 3 è decisiva per le due sfide

Si decide tutto a gara 3 nelle semifinali play-off di Divisione regionale 1. Le 2 serie sono in perfetta parità dopo le vittorie ottenute da Valdelsa Basket e Virtus Certaldo nel secondo atto. A decidere chi tra le 4 contendenti accederà alla finale saranno dunque le partite che di disputeranno in questo weekend: si parte questa sera a Monteroni d’Arbia (palla a due ore 20.30) con la sfida tra i locali di coach Collini e il Valdelsa Basket di Lanza. In gara 2 i biancorossi colligiani si sono imposti nettamente con 30 punti di scarto conquistando la parità nella serie: stasera ci si attende una partita molto più equilibrata con Lenardon e soci che proveranno a sfruttare il fattore campo. Stessa situazione nella sfida tra Advinser Asciano e Certaldo, match che si gioca domani alle 18,30 al PalaGrandi. Gara 2 ha visto il netto successo di Certaldo, che è riuscita a difendere forte conquistando il punto della parità. Tutto si decide domani sera ad Asciano.