Basket DR1. Si accende il derby. Parmolaia Maginot contro Poggibonsi

È un penultimo turno di andata ricco di derby quello che va in scena tra oggi e domani nel campionato di Divisione Regionale 1. Il match clou si gioca questa sera alle 21 al PalaPerucatti dove si affrontano i padroni di casa della Parmolaia Maginot e la Nesi Tappezzerie Poggibonsi. I virtussini sono in fiducia e vengono dalla vittoria di Firenze della settimana scorsa che ha permesso al team di Papi di portarsi in quinta posizione in classifica. Momento opposto per i giallorossi di Franceschini, chiamati a riscattarsi dopo il sorprendente ko con il fanalino di coda Terranuova. Scende in campo stasera alle 21.15 anche il Valdelsa Basket chiamato all’impresa sull’’ostico parquet della Virtus Certaldo. Passando alle gare di domani, si parte alle ore 18 con la sfida tra Simus Monteroni e Montespertoli. Il programma si chiude domani sera alle 20.15 al PalaCorsoni dove va in scena il testacoda tra i locali del Cus, ultimi in classifica a quota 4, e la capolista Asciano, che comanda con 16.