Basket DR1. Simus Monteroni sul parquet dalla capolista Certaldo. Asciano a Firenze. Domani Valdelsa contro Maginot

Nel girone B di Divisione Regionale 1 siamo arrivati al giro di boa di metà stagione: in questo week end va in scena l’ultima giornata di andata che si apre questa sera con due partite che riguardano le squadre senesi. Il match clou si disputa alle 21,15 a Certaldo: sul parquet valdelsano si sfidano i padroni di casa di coach Crocetti, ancora imbattuti in stagione e freschi vincitori della Coppa Toscana, e la Simus Monteroni. Si tratta di un match in cui la squadra ospite allenata da coach Rossi non ha niente da perdere. Al cospetto della prima della classe la formazione biancoblu può provare a giocarsela a viso aperto partendo comunque da una posizione di svantaggio vista la caratura del team certaldese.

Allo stesso orario si gioca anche al PalaFilarete di Firenze dove la Advinser Asciano di coach Totaro, attualmente terza in classifica, affronta i padroni di casa dei Jokers Legnaia. Per la formazione delle crete ci sono in palio 2 punti pensanti per cercare di mantenersi in scia del secondo posto, occupato per il momento da Valbisenzio che precede i senesi di sole 2 lunghezze.

Nelle gare di domani spicca invece il derby tra Valdelsa Basket e Parmolaia Maginot. La partita si gioca alle 18 al PalaFrancioli di Colle e vede la formazione biancorossa locale favorita contro una Maginot che perdendo lo scontro diretto della scorsa settimana contro Legnaia si trova adesso in penultima posizione in classifica, in piena zona retrocessione, con soli 4 punti all’attivo. Per il Valdelsa invece c’è la possibilità di girare la boa di metà stagione in quarta posizione.

Il programma della giornata numero 15 si chiude con la gara del Bernino di Poggibonsi dove domani pomeriggio si affrontano i padroni di casa della Paolo Nesi Tappezzerie (nella foto Ravenni) e la Synergy Valdarno (palla a due ore 18). I giallorossi di Franceschini, reduci dalla sconfitta della settimana scorsa a Calenzano, devono provare a sfruttare il turno casalingo per cercare di non perdere contatto con la zona playoff e per distanziare i valdarnesi che, partiti come una delle pretendenti alla vittoria del campionato, hanno fin qui deluso portando a casa solamente 6 vittorie su 14 partite disputate.