Basket - "DR1". Skywalkers a Firenze

La vittoria di domenica scorsa al "Palatagliate" contro il Sibe Spa Calenzano ha fatto sicuramente bene al roster dello Skywalkers che si appresta a tornare di nuovo sul parquet del "Palavalenti" di Firenze per affrontare la Laurenziana, domani, alle 18,30. Questi due punti hanno sono un’iniezione di fiducia per i biancorossi che hanno raggiunto in classifica Lib Mis Montale a 6 punti e possono, così, sperare di rientrare nel gruppone che sta lottando per evitare i play-out e centrare un posto tranquillo nella zona centrale della classifica.

La sfida contro la Laurenziana non sarà assolutamente facile, anche perché il roster fiorentino è in piena lotta play-off. Ma i ragazzi biancorossi, durante la settimana, hanno cercato di preparare nel migliore dei modi questa sfida che, sulla carta, non è facile, ma che cercheranno di portare a casa i due punti. Due punti che sarebbero un’altra boccata d’ossigeno, in vista del rush finale che sarà molto impegnativo e duro.

Al. Lomb.