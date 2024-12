Basket dr1. Spagnoli e Panzavolta trascinano lo Scirea

Finisce con un successo il girone di andata del Gaetano Scirea che sul parquet di Bertinoro ha avuto la meglio per 81-78 (25-9; 38-34; 61-55) sui Villanova Tigers. Una gara caratterizzata da un buon avvio da parte dei bianconeri che, sin dal primo quarto, volano avanti, trascinati dalle folate del duo Spagnoli-Panzavolta, fino al +16 della prima sirena. Con il passare dei minuti, però, i riminesi si riportano a contatto. Il secondo tempo diventa così un tango tra due squadre sempre vicine. Alla fine, la maggiore precisione dei padroni di casa consente ai ragazzi di coach Emiliano Solfrizzi di conquistare un’altra importante vittoria per il morale e per la classifica.

Il tabellino: Postolache, Poni, Bellini 5, Piazza 5, Spagnoli 20, Palazzi 14, Agatensi 10, Torelli 3, Panzavolta 20, Morara, Angeletti 2, Sassi 2. All.: Solfrizzi.