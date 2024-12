Basket DR1. Stasera in campo. Asciano e Valdelsa. Domani le altre

Tra stasera e domani si giocano le gare del tredicesimo turno del girone B di Divisione Regionale 1. Il programma si apre alle 21 con la partita tra Union Campi e Advinser Asciano. Sul parquet del fanalino di coda del girone sono in palio 2 punti importanti per i ragazzi di coach Totaro per non perdere il contatto dalle prime posizioni. Alle 21,15 è il turno del Valdelsa Basket che affronta la trasferta a Firenze sul campo di Jokers Legnaia, che insieme a Campi condivide attualmente l’ultima posizione della classifica a quota 2. Domani alle 18 va in scena la Parmolaia Maginot che sul parquet del Galli San Giovanni Valdarno va alla ricerca di importanti punti salvezza dopo la vittoria della settimana scorsa. Impegno casalingo invece per la Simus Monteroni che dopo 4 sconfitte consecutive cerca il riscatto nel match di domani alle 20.30 contro la Synergy Valdarno. Il programma di giornata si chiude domani sera alle 21 con la sfida del Bernino tra Paolo Nesi Group Poggibonsi e Laurenziana Firenze. Dopo il turno odierno il campionato osserverà una lunga pausa natalizia. Il ritorno in campo è fissato per l’11 e 12 gennaio 2025 quando sarà in programma la le ultima giornata del girone di andata.