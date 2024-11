Basket DR1. Stasera in campo. Fari puntati sul derby. Correggio-Reggiolo

Va in scena stasera il turno infrasettimanale di Divisione Regionale 1.

Alle 21 spazio al derby tra Pallacanestro Correggio (4) e Pallacanestro Reggiolo (4), coi padroni di casa che ritornano sul parquet dopo aver osservato il riposo e desiderosi di dare continuità al successo con la Vis Persiceto, che ne ha rilanciato le quotazioni dopo un avvio incerto; non la pensano alla stessa maniera, ovviamente, gli ospiti, che hanno vinto nel week end un’altra sfida tutta reggiana col Basketreggio e puntano a raggiungere una continuità di rendimento finora sconosciuta. Alla stessa ora spazio al già citato Basketreggio (2), rimasto all’ultimo posto in compagnia di Medolla: per Lasagni e compagni è in programma la trasferta bolognese di San Giovanni, contro una Vis Persiceto (8) che occupa la seconda posizione. Al posto d’onore c’è anche il Basket Jolly (8), impegnato alle 21,30 in via Primo Maggio in quello che è il match clou del settimo turno: dopo il blitz sul campo del Magik Parma, Bovio e compagni ricevono il Mo.Ba Modena (8), nelle cui fila militano diversi giocatori avuti da coach Stachezzini a Correggio, come Morgotti, Matteo e Luca Guardasoni.

Foto: Giovanni Messori, play della Pallacanestro Correggio