Basket DR1. Stasera la Maginot cerca l’impresa con Montespertoli

Si avvia verso la conclusione la regular season del campionato di divisione regionale 1 con tanti verdetti ancora da scrivere. In questo weekend si giocano le gare dell’undicesimo turno del girone di ritorno: ad aprire il programma di giornata è la Parmolaia Maginot che questa sera alle 21 scende in campo sul parquet del palaPerucatti per affrontare Montespertoli. Gara molto complicata per i giovani di coach Locatelli che non hanno alternative alla vittoria per provare a rimanere attaccati ad una lieve speranza salvezza.

Impegno importante in chiave play-off per il Valdelsa Basket di coach Lanza: domani pomeriggio alle 18 al palaFrancioli di Colle la formazione biancorossa affronta il Galli Basket Valdarno. Per i valdelsani è necessaria una vittoria per continuare a sperare in un posto tra le prime otto che disputeranno i play-off.

Stesso orario delle 18 per la Simus Monteroni che domani è attesa dalla trasferta in casa della Laurenziana Firenze. Il team di coach Rossi, attualmente quarto in classifica, va alla ricerca di punti preziosi per blindare un piazzamento play-off.

Trasferta fiorentina anche per la Paolo Nesi tappezzerie Poggibonsi. I giallorossi di Coach Franceschini, fermato dal giudice sportivo per due giornate, va a far visita alla Sestese (palla a 2 alle 18,30) per cercare di riscattare la beffarda sconfitta della settimana scorsa nel derby con Asciano.

Proprio la formazione delle crete, reduce da ben 16 successi consecutivi, chiude il programma di giornata con la sfida alla Gea Grosseto. Domani alle 18,30 al palaGrandi la formazione di coach Totaro scende in campo per continuare la clamorosa striscia vincente e provare ad avvicinarsi alla capolista Virtus Certaldo, attualmente distante soli 4 punti dai biancoazzurri.