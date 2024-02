Basket DR1. Tra Monteroni e Cus sfida in Valdarbia. Asciano a Certaldo

Nella quarta giornata di ritorno del girone C di Divisione regionale 1 va in scena il derby senese tra la Simus Monteroni ed il Cus. Domani alle 18 in Valdarbia si affrontano due squadre alla ricerca di punti preziosi per i rispettivi obiettivi: Monteroni per continuare ad inseguire le prime della classe, il Cus per avvicinarsi all’ottava posizione che significherebbe salvezza. Favorita la formazione locale di coach Collini che nonostante la battuta d’arresto della settimana scorsa ad Asciano sta compiendo un percorso molto positivo da neo promossa. Il match clou di giornata si gioca però questa sera a Certaldo dove alle 21,15 si affrontano i padroni di casa di coach Crocetti e la capolista Advinser Asciano. Un match dove tutto è possibile e per il quale è impossibile fare pronostici. L’Asciano di Totaro è certamente la sorpresa più bella di questo campionato, una squadra giovane e ben allenata che sta macinando risultati positivi. Certaldo, distanziata di 4 punti in classifica, è senz’altro un osso duro da affrontare per lunghezza e qualità del roster. Ci sono per cui tutti gli ingredienti per un match molto interessante. Osserva il turno di riposo la Parmolaia Maginot che tornerà in campo nel prossimo week end.