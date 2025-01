Basket DR1. Un super Monteroni vince all’over time. Oggi Asciano-Galli

Ci è voluto un tempo supplementare a decretare la squadra vincente del derby tra Monteroni e Valdelsa. A spuntarla sono stati i padroni di casa di coach Rossi per 70-66. Partenza migliore dei locali che chiudono avanti la prima frazione 18-12. Nel secondo periodo Valdelsa accorcia (31-27 all’intervallo). Nel terzo quarto cambia tutto: gli ospiti mettono la freccia allungando sul 35-45. Sembra fatta per i colligiani, ma Lenardon dall’alto della sua esperienza guida la Simus ad una grande rimonta che però non basta perché Iozzi mette la tripla del +3 esterno a pochi secondi dalla fine. È il solito Lenardon a impattare l’incontro con la tripla del 59 pari che manda le squadre al supplementare. Nell’overtime Monteroni è più cinica e porta a casa una vittoria di platino.

MONTERONI: Banchero ne, Caniglia 4, Perinti ne, Picchi 6, Starnini, Santini 12, Lenardon 12, Piattelli 13, Milano 13, Tognazzi 2, Bovo 8. All. Rossi.

VALDELSA: Ciompi, Bruni 2, Ceccatelli, Noviello 5, Cucini 14, Capaccio 8, Di Renzo 3, Seneca ne, Iozzi 9, Bartoli 19, De Giuli 6. All. Lanza.

Il programma della penultima giornata del girone di andata si chiude oggi pomeriggio con il match delle 18,30 tra Advinser Asciano e Galli San Giovanni.