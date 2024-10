Basket DR1. Valdelsa sugli scudi. Locatelli vede la Maginot in crescita

La squadra della settimana della seconda giornata di Divisione Regionale 1 è sicuramente il Valdelsa basket di coach Lanza. Dopo la sconfitta all’esordio i biancorossi si riscattano e lo fanno in modo impetuoso travolgendo la Advinser Asciano con un netto 79-50 (Asciano: Losigo L. 9, Monnecchi 4, Gazzei 2, Becatti 3, Falcai 2, Falchi L. 7, Ricciardelli 5, Chierchini 5, Falchi R. 5, Casini 1, Mini 7, Ciacci). Partita equilibrata per qualche minuto, poi i valdelsani scappano raggiungendo subito un buon vantaggio. Nel secondo tempo il margine aumenta e la squadra locale chiude con un eloquente +29. Nel derby della Valdelsa tra Nesi Poggibonsi e Virtus Certaldo a spuntarla sono gli ospiti che si impongono 52-55 al termine di una gara combattuta (Dieng, Del Cucina 10, Ceccatelli 3, Giorgi 2, Mucci 5, Borgianni 8, Ravenni 2, Testi 2, Figus 3, Rumachella, Maestrini 8, Juliatto 8). Per 3 quarti è Poggibonsi a guidare la gara, ma complice un blackout dei locali, Certaldo nel quarto periodo opera il sorpasso e conquista i 2 punti. "Non ho nulla da recriminare ai miei ragazzi perché hanno dato l’anima giocando una partita di una intensità clamorosa - è il commento del coach giallorosso Filippo Franceschini - per 3 quarti di gara abbiamo avuto la partita in mano, poi nel quarto finale Certaldo ha approfittato di un nostro blackout dove anche alcuni episodi hanno girato a nostro sfavore e lì la partita è cambiata, complice anche l’aver perso il nostro playmaker titolare Ceccatelli per infortunio a inizio 3º quarto che gli ha impedito di poter tornare in campo a guidare la squadra nelle fasi finali della partita". Sconfitta esterna sul campo della corazzata Gea Grosseto per la Simus Monteroni che perde 90-80 sul parquet di Via Austria (Caniglia 4, Banchero 14, Perinti, Picchi 4, Starnini 6, Santini 15, Manetti 3, Milano 15, Brocco, Tognazzi 2, Piattelli n.e., Bovo 17). Senza Piattelli infortunato I rossoblu lottano ma senza mai veramente impensierire la compagine maremmana. Nell’anticipo di sabato una coriacea Maginot (nella foto) rende la vita difficile alla forte Sestese che al termine dei 40’ riesce però ad imporsi con il punteggio di 60-71 (Ciacci 1, Bianciardi, Giovenali 2, Falchi 8, Bartelloni 23, Delfino 5, Iannoni 3, Bicchi, Vegni 7, Cini 2, Chellini 9, Pini). Così coach Locatelli: "Abbiamo perso contro una squadra di gente esperta. Rispetto ad Asciano però si è un visto un certo miglioramento almeno dal punto di vista mentale".