Basket - "DR2". Bcl Lab fuori dai play-off

Effetto fotocopia. Come in gara due, appena due punti realizzati nel secondo quarto. Bc Lab di Divisione regionale "2" di coach Ricci si ferma a gara tre, nei play-off, contro un forte Bottegone. I biancorossi hanno avuto la loro occasione, dopo la splendida vittoria in trasferta nel primo match, di chiudere la serie in casa, con il supporto di un pubblico eccezionale. Non c’è riuscito: troppe volte il ferro ha detto no. Ma non si parla di delusione; la società ha più volte espresso quanto sia orgogliosa ed ammirata per il grande percorso fatto.

Bcl Lab è una squadra giovane (la più giovane dei tre gironi in Toscana) che ha unito, la scorsa estate, i gruppi provenienti dalle Under 19 "Gold" e 19 "Silver" del Basketball Club Lucca. Una fusione non semplice che, in avvio di campionato, ha avuto qualche prevedibile difficoltà, poi superata gradualmente con dedizione e forza di volontà, grazie anche al lavoro accurato di coach Ricci che ha saputo plasmare il gruppo, nonostante alcuni infortuni nella prima fase di campionato.

Mas. Stef.