Basket DR2. Colpo grosso. Compagnia

Colpo esterno della Compagnia dell’Albero Ravenna in casa dello Sporting Cattolica, superato 76-63 (20-11; 38-31; 59-44). Una vittoria che permette ai ravennati di compiere un passo avanti importante per lasciarsi alle spalle il terzultimo posto, unico che costringerà ai playout (le ultime due retrocedono direttamente). Perde il Faenza Futura con il Tiberius Rimini uno scontro diretto in chiave playoff (si qualificano le prime quattro) terminato 63-51 (22-14; 33-31; 44-40). Crolla il Faenza Basket Project 30-73 in casa della capolista Aics Forlì. Nel prossimo turno la Compagnia dell’Albero giocherà domani alle 21 in casa con la Stella Rimini, mentre domenica alle 18 toccherà al Faenza Futura, di scena a Coriano. Il Faenza Project è invece sceso in campo ieri sera in casa con il Sunrise Rimini.

Classifica: Aics Forlì 30; Tigers Forlì 28; Bellaria Basket 26; Tiberius Rimini* 24; Faenza Futura Basket 22; Lions Academy Coriano*, Sporting Cattolica e Sunrise Rimini 14; Compagnia dell’Albero Ravenna 12; Eagles Morciano* 10; Libertas Green Forlì 6; Stella Rimini 4; Faenza Basket Project* 2. * già riposato