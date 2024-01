Basket dr2. I fratelli Rustichelli domano la Sampolese

Secondo stop stagionale per la Sampolese (20), ex capolista in solitaria del girone B. Il kappao arriva nell’ostica Campagnola (12), contro un avversario che si impone 71-63 grazie ai 20 punti di Marco Rustichelli e agli 11 del fratello Luca. In classifica la Berrutiplastics Torre (20), vittoriosa 71-49 col fanalino Arbor (0) opera l’aggancio, mentre a -2 dalla vetta ci sono Gazze Canossa (18) e Aquila Luzzara (18): quest’ultima travolge 96-79 le malcapitate Aquile Gualtieri (4), con ben 5 uomini in doppia cifra, mentre le Gazze sbancano 92-70 il parquet della Bibbianese (8). Correggio (8) coglie il 4° hurrà stagionale superando 79-78 l’LG Competition Castelnovo Monti (10), cui non bastano i 31 punti del veterano Mallon; la Saturno Guastalla (12) supera 58-46 in casa il Gelso (4), mentre l’Heron Bagnolo (16) è quinta da sola grazie all’84-62 casalingo con la Go Basket (14).

Nel girone C il Castellarano (8) passa 69-67 a Carpi col Nazareno (6).